Macron lance un «appel au calme» en prévision des manifestations des Gilets jaunes

Emmanuel Macron a appelé «au calme» à la veille de l'acte 45 des Gilets jaunes, qui coïncidera avec les Journées du patrimoine, ainsi que des manifestations contre la réforme des retraites et pour le climat.

«C'est bien que les gens s'expriment […] Il faut que cela puisse se faire dans le calme. J'appelle chacun à ce que cela puisse se faire en bonne intelligence, en concorde et dans le calme pour que nos plus jeunes et nos moins jeunes puissent visiter les bâtiments, en profiter. Je sais que tous ceux qui manifestent sont aussi attachés à ce que leur propre famille et leurs concitoyens puissent pleinement profiter de ces Journées du patrimoine», a indiqué le Président de la République.

Entre-temps, le préfet de police Didier Lallement a annoncé ce 20 septembre qu’un dispositif sécuritaire «identique à celui du 1er mai» serait mis en œuvre à Paris, avec le déploiement notamment de 7.500 membres des forces de l'ordre.

«Nous serons en nombre suffisant […] et très en capacité d'arrêter des initiatives à visée destructrice», a-t-il indiqué lors d'un point de presse à la veille de manifestations contre la réforme des retraites et pour le climat et d'appels au rassemblement de Gilets jaunes.

Outre les 7.500 membres des forces de l'ordre, des lanceurs d'eau et des blindés de la gendarmerie seront déployés samedi.

Le préfet a souligné qu’il y aurait des cortèges «pour éviter que se constituent des groupes» violents, comme le 1er mai, lorsque quelque 40.000 personnes avaient manifesté à Paris pour le défilé syndical, auxquelles s'étaient joints des Gilets jaunes.

