Gilets jaunes, climat, retraites, Journées du patrimoine... 7.500 policiers mobilisés pour ce samedi à risques à Paris

L’acte 45 des Gilets jaunes, la marche pour le climat, la manifestation contre la réforme des retraites, les Journées du patrimoine … La capitale française, tout comme d’autres villes de l’Hexagone, s’apprête à vivre un samedi agité. Le dispositif de sécurité s'annonce colossal à Paris avec plus de 7.500 agents mobilisés.

Le mois de septembre se couvre à nouveau de jaune. Ce samedi 21 septembre s’annonce à hauts risques à Paris: auront lieu non seulement les Journées du patrimoine mais aussi l’acte 45 des Gilets jaunes, qui lui-même coïncide avec la marche pour le climat et une manifestation contre la réforme des retraites répondant à l’appel de Force ouvrière.

L’appel à manifester dans la capitale a été pris au sérieux. Le dispositif de sécurité s'annonce colossal, plus de 7.500 policiers et gendarmes seront mobilisés à Paris.

En outre, il existe des risques de «convergence» entre Gilets jaunes et «black blocs qui veulent tout casser», selon une source sécuritaire de l’AFP, évoquant des velléités d'«infiltration» de la marche pour le climat avec également à la clé des actions de désobéissance civile.

Selon BFM TV, le préfet de police Didier Lallement interdit de manifester dans sept secteurs de la capitale: les Champs-Élysées et l'avenue de la Grande-Armée, l'Assemblée nationale, l'Hôtel de Matignon, le Trocadéro et la Tour Eiffel, le Sénat, Notre-Dame ainsi que les bois de Boulogne et de Vincennes.

À l'occasion de ces divers événements, des restrictions de circulation ont été mises en place, a annoncé la préfecture de police. Sur demande du préfet, la ligne 1 du métro est partiellement fermée entre La Défense et la station des Tuileries. Sur la ligne 2, seront fermées les stations Charles de Gaulle-Étoile, Victor Hugo et Ternes. Il faut s'attendre également à des fermetures sur la ligne 6 et certaines stations de la ligne 4.

Pour ce samedi, les Gilets jaunes ont appelé à une mobilisation «historique», à l'insurrection et à une «nuit des barricades» dans Paris.