Les exportations de parfum et d'eau de toilette de Russie en France ont décuplé début 2019

«Cette année s'est produit un grand sursaut d'exportation des produits de grande consommation. Par exemple, pendant les huit premiers mois de l'année, nous avons livré presque 30 fois de plus de parfum et d'eau de toilette que durant la même période l'année dernière. Les ventes des produits de maquillage et de soins pour la peau ont été pratiquement multipliées par 16», a déclaré Kirill Ilitchev, directeur général du Centre d'exportation de Moscou.

Et d'ajouter qu'après les huit premiers mois les exportations de produits manufacturés non énergétiques de Moscou vers la France s'élevaient à 60,7 milliards de dollars.

Le Centre d'exportation de Moscou a été créé par le gouvernement de Moscou en novembre 2017 à titre de «guichet unique» pour travailler avec les entrepreneurs dans le secteur des mesures financières et non financières et promouvoir les produits des fabricants moscovites sur les marchés russes et étrangers. L'un des principaux objectifs du Centre consiste à renforcer les positions de Moscou en tant que leader des exportations parmi les régions russes et élargir la base des exportateurs moscovites actuels et potentiels.