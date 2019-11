L’une des premières femmes imams de France prône un islam pour ceux «qui sont en attente d’autres choses»

Évoquant sur RTL Matin la façon dont elle est perçue par les musulmans, Anne-Sophie Monsinay, l’une des deux premières femmes imams à diriger la prière, a signalé qu’il y avait autant de visions de l’islam que de musulmans et qu’elle-même faisait partie des musulmans progressistes.

"Nous offrons quelque chose pour des musulmans qui ne se reconnaissent plus dans la vision traditionnelle de l'islam, nous sommes dans un islam spirituel" : Anne-Sophie @monsinay, une des deux premières femmes imams à diriger la prière, invitée de #RTLMatin avec @VenturaAlba pic.twitter.com/IErcsb0V8s — RTL France (@RTLFrance) November 6, 2019

Selon elle, ces musulmans progressistes sont très nombreux, bien que moins visibles.

«On n’était pas visibles, mais nous-mêmes, nous avons été vraiment étonnés de voir la forte demande», a-t-elle indiqué.

Cette femme imam a reconnu avoir tenu secrète l’adresse de la salle qu’elle avait louée pour sa première prière parce qu’elle était menacée et qu’il y avait des musulmans opposés à ce projet.

Des musulmans en attente d'autre chose

Cependant, elle a confié ne pas souhaiter imposer sa vision à qui que ce soit.

Le Coran, un texte révolutionnaire

«Nous, on offre quelque chose pour des musulmans qui ne se reconnaissent plus dans la vision traditionnelle de l’islam, dans les mosquées, pour des musulmans qui ne fréquentent plus ces mosquées-là et qui sont dans l’attente d’autre chose», signale-t-elle, ajoutant qu’elle n’adhère ni à l’islam conservateur, ni à l’islam politique.

Elle se dit partisane d’un islam spirituel et progressiste, parce que les révélations coraniques sont empreintes de l’idée de progrès social dans le contexte du septième siècle.

«Si on replace le Coran dans son contexte, on se rend compte que c’était un texte très révolutionnaire par rapport aux normes sociales. Le Coran a incité à affranchir les esclaves, contrairement à ce que l’on croit, il a limité la polygamie. Le texte était pour limiter la polygamie et inciter à la monogamie. On est au septième siècle. C’était vraiment révolutionnaire», a révélé Anne-Sophie Monsinay, soucieuse de la réduction des inégalités sociales.