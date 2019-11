Il prend la fuite au volant d’une voiture de police pour éviter son interpellation

Trois individus ont été surpris par la police alors qu’ils tentaient de voler une voiture. Au cours de leur interpellation, l’un des malfaiteurs est parvenu à s’installer au volant du véhicule de police et à s’enfuir. Il a été rapidement arrêté et déféré au parquet.

Des policiers du commissariat de Guilherand-Granges, en Ardèche, ont repéré trois individus en flagrant délit de vol de voiture. Pourtant, quand les agents de police ont commencé à les arrêter, l’un des suspects a décidé de prendre la fuite au volant du véhicule de fonction des policiers, relate Le Dauphiné libéré. Les faits se sont produits dans la nuit du vendredi 8 au samedi 9 novembre, sur le parking de la clinique Pasteur.

Selon le quotidien, les fonctionnaires ont rapidement donné l’alerte. En outre, un dispositif de police a été mis en place. Le véhicule a été retrouvé moins d’une demi-heure plus tard par les policiers de la brigade anti-criminalité de Valence, à Saint-Péray, en Ardèche.

D’après le média, un peu plus tard, le service de nuit du commissariat valentinois a réussi à interpeller le délinquant. Les forces de l’ordre ont en plus de cela découvert et saisi un ordinateur et un boîtier d’encodage qui permet de pirater les systèmes de protection et de démarrer une voiture.

Une enquête a été ouverte et confiée au groupe de répression des atteintes aux biens de la sûreté départementale de la Drôme.

Le Dauphiné libéré indique qu’un mineur prévenu a été déféré au parquet de Privas et placé en détention provisoire, dimanche 10 novembre. Un deuxième suspect a été laissé libre. Cependant, le troisième mis en cause, un jeune homme de 21 ans a été déféré au parquet qui a ouvert une information judiciaire pour vols de véhicules.