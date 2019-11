Les Gilets jaunes s'apprêtent à envahir les rues de Paris pour leur premier anniversaire

Le 17 novembre 2018, plus de 250.000 personnes se sont rassemblées en France, marquant le début d’un mouvement de contestation inédit. Un an plus tard, le week-end s’annonce difficile pour les autorités, notamment à Paris, car des manifestants espèrent se faire entendre de nouveau.

Pour le premier anniversaire du mouvement, un afflux de plusieurs milliers de protestataires est attendu dans la capitale, où la RATP a fermé 23 stations de métro et de RER.

Au total, plus de 200 actions ont été programmées pour ce week-end, selon une liste publiée sur Facebook. Pour ce samedi à Paris, trois manifestations ont été déclarées entre Porte de Champerret et Austerlitz, le Sacré-Cœur et la place de la Bastille, et de la place d’Italie à la place Frantz Liszt.

#Manifestations | Le préfet de Police a pris un arrêté concernant les manifestations du week-end dans plusieurs secteurs de la Capitale.

Consultez notre communiqué de presse et l'arrêté n°2019-00890 pour plus de précisions ➡ https://t.co/zIUnzUUUJi pic.twitter.com/QbNr0tafUM — Préfecture de Police (@prefpolice) November 15, 2019

Un important dispositif de sécurité de la préfecture de police est prévu pour l’intégralité du week-end. Le préfet a en outre pris un arrêté d'interdiction «de défilés et rassemblements se revendiquant des Gilets jaunes [et] le port et le transport par des particuliers, sans motif légitime» d’artifices et d’articles pyrotechniques, de substances ou mélanges dangereux, d’objets destinés à dissimuler le visage ainsi que d’équipements de protection dans plusieurs secteurs de la capitale.

Ailleurs, des rassemblements sont programmés dans plusieurs grandes villes dont Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Nantes et Toulouse.