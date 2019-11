Le passeport français reconnu comme étant le meilleur et le plus attractif au monde

Selon des critères comme l’état de l’économie dans son ensemble, le niveau de développement du potentiel humain, l’ordre public et la stabilité, ainsi que le régime de visas et la possibilité de déménager d’un pays à l’autre, le passeport français occupe la première place dans le classement Kälin and Kochenov’s Quality of Nationality Index (QNI) des passeports nationaux les plus attractifs au monde.

C’est la huitième année que le passeport français est sur la première ligne de la liste. Cette année, la France a obtenu un taux de 83,5% d’attractivité, ce qui est toutefois 0,2% moins que l’année dernière.

Selon les données du classement, le passeport français donne au propriétaire une grande liberté de mouvement, un taux estimé à 98,3%. Néanmoins, dans cette catégorie, la France n’occupe que la 5e place et est devancée par le Japon, leader de la catégorie, l’Allemagne, Singapour et la Finlande.

L’Allemagne a obtenu la deuxième place avec 82,8% et le Danemark est troisième avec 81,7%. La Suède et la Norvège se sont classées quatrième: 81,5%. L’Islande est en cinquième position avec 81,4%.

Parmi les 10 leaders du classement figurent aussi la Finlande, l'Italie, les États-Unis, l'Irlande et l'Espagne.

La Russie occupe cette année la 62e place avec 42%, ce qui est pour ce pays son meilleur résultat dans l'histoire de ce classement. De plus, elle a gagné deux places par rapport à l’année dernière.