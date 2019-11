Une adolescente interpellée à la gare de Toulouse avec un revolver chargé dans son sac

Un jeune homme de 21 ans et une adolescente de 15 ans ont été arrêtés à la gare de Matabiau après que les forces de l’ordre ont découvert un revolver chargé et du cannabis dans le sac à dos de la jeune fille. Ils ont été relâchés en attendant leur convocation devant le tribunal.

Revolver chargé et des stupéfiants en sa possession

Des policiers de l’Unité de sécurisation des transports en commun (USTC) ont interpellé un jeune homme de 21 ans et une adolescente de 15 ans après avoir trouvé un revolver chargé et du cannabis dans le sac à dos de cette dernière, relate La Dépêche du Midi. Les faits se sont produits lundi 25 novembre au soir à la gare de Matabiau à Toulouse.

Selon le quotidien, en effectuant une ronde sur le quai, les policiers ont senti une forte odeur de cannabis et ils se sont arrêtés pour procéder à un contrôle d’identité et à une fouille des bagages. Ils ont demandé à des jeunes gens de vider leurs poches et leurs sacs. Les policiers ont retrouvé dans le sac de la mineure une arme de poing chargé de huit cartouches et six grammes de résine de cannabis.

En outre, son comparse était en possession d’un joint. Il s’est avéré qu’il était déjà connu de la justice.

Interpellation et relâchement avant la convocation

D’après le média, les deux jeunes individus ont alors été interpellés et conduits au commissariat central pour être auditionnés. Lors de la garde à vue, l’adolescente a assuré avoir trouvé le revolver dans la rue et l’avoir gardé pour se protéger en cas d’agression.

Les deux personnes ont été remises en liberté. La mineure devra être convoquée par le juge des enfants de l’Aude. Tandis que son compagnon est convoqué devant le tribunal dans le cadre d’une ordonnance pénale.