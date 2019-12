Le patron des députés LREM explique sur les retraites «que cette réforme ira jusqu’à son terme»

D’après Gilles Le Gendre, les syndicats sont conscients du fait que la réforme sera appliquée. Pour lui, il est temps de mettre en place un projet et de laisser les syndicats et les manifestants s’assurer que leurs critiques ont été prises en compte. Ses déclarations intervenaient au moment même où des centaines de milliers de personnes défilaient.

Le jour de grève du 5 décembre a rassemblé 806.000 manifestants à travers la France, selon les données officielles –chiffre inférieur à celui de la CGT qui a dénombré 1,5 million de mobilisés. Gilles Le Gendre, président du groupe LREM à l’Assemblée nationale, a déclaré à l’antenne de BFM TV que le gouvernement irait jusqu’au bout et que les syndicats en étaient conscients.

Gilles Le Gendre (LaREM): "Les syndicats savent parfaitement que nous irons au bout de cette réforme" pic.twitter.com/cvyJkDGP4X — BFMTV (@BFMTV) 5 декабря 2019 г.

​«Depuis deux ans que nous négocions, les syndicats n’ont jamais, jamais, quitté la table des négociations et aujourd’hui, quand vous les interrogez ils savent parfaitement que nous irons jusqu’au bout», a-t-il déclaré.

Et de préciser qu’il ne s’attendait pas à ce que ces derniers approuvent entièrement la réforme, mais:

«Ils savent que cette réforme ira jusqu’à son terme».

Mobilisation du 5 décembre

Il a en outre souligné qu’il était temps de mettre en place le projet et «les syndicats […] les manifestants et les personnes qui ont des inquiétudes aujourd’hui pourront observer que nous avons tenu le plus grand compte des remarques, des suggestions, des critiques qui nous ont été faites pendant cette période de discussions et de négociations qui a duré 2 ans».

La grève contre la réforme des retraites a réuni des centaines de milliers de manifestants à travers la France. Si d’après l’Intérieur, la mobilisation a fait descendre dans les rues 806.000 personnes à travers du pays, la CGT évalue leur nombre à 1,5 million et Policiers en colère à 1 million.

À Paris, plusieurs dizaines de milliers de manifestants ont défilé ce jeudi et la tension y est montée à plusieurs reprises.