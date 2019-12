En continu: Les Gilets jaunes tiennent leur acte 56 dans le cadre de la grève du 7 décembre - vidéo

Deux jours après le début de la grève contre la réforme des retraites, les Gilets jaunes tiennent leur acte 56. À Paris, leur marche est prévue entre Bercy et la porte de Versailles. Il est prévu qu’ils passent par la gare d'Austerlitz et la place Denfert-Rochereau. En outre, plusieurs «manifs sauvages» du côté des Halles ont été annoncées sur les réseaux sociaux.

Les Gilets jaunes sont prévenus par la préfecture de police de Paris que, comme chaque samedi, les Champs-Élysées, l’île de la Cité et autre Matignon sont toujours interdits pour des marches.

#Manifestations | Le préfet de Police a pris un arrêté concernant les manifestations du 7 décembre 2019 dans plusieurs secteurs de la Capitale.

Consultez notre communiqué de presse et l'arrêté n°2019-00928 pour plus de précisions ➡ https://t.co/zIUnzUUUJi pic.twitter.com/sVNXt0jNoh — Préfecture de Police (@prefpolice) December 6, 2019​

Selon Le Parisien, certains Gilets jaunes ont prévu de rejoindre la manifestation contre le chômage de la CGT à Montparnasse.

Dès leur départ de Bercy, les Gilets jaunes ont été rejoints par des étudiants qui sont également venus manifester ce samedi.

D'autres manifestations de Paris

Le troisième jour de grève contre la réforme des retraites et les perturbations des transports se poursuivent non seulement sur les rails, parce que des agents de la RATP et des cheminots participent au mouvement contre la réforme des retraites, mais aussi sur les routes où des blocages et des barrages sont installés ce samedi 7 décembre.

© Sputnik . Grève, le 7 décembre 2019

Montparnasse est un autre endroit «chaud» ce samedi dans une capitale française où les journalistes pigistes sont mobilisés contre la réforme de l’assurance chômage.