Elle incendie la maison et les voitures de sa rivale, le tribunal rend son verdict

À Pompignan, dans le Tarn-et-Garonne, une femme a été condamnée à trois ans de prison pour avoir incendié les voitures et la maison de sa rivale avec laquelle son amant partageait son lit, relate La Dépêche.

La scène s’est déroulée dans la soirée du 10 décembre. Dans un accès de jalousie, la Toulousaine de 54 ans s’est rendue dans la ville voisine à bord d’une voiture, munie d’un bidon d’essence. Après avoir pénétré dans la propriété de la Pompignanaise, elle a d’abord mis le feu à une voiture à l’extérieur, puis dans le garage. Les flammes ont alors gagné l’habitation. Un drame a été évité grâce aux pneus qui ont explosé et ont alerté la famille.

Au procès, l’accusée a fait son mea culpa, affirmant qu’elle ne voulait pas «faire du mal aux personnes mais aux biens» et qu’elle pensait que la maison était vide. Elle a affirmé avoir eu peur que sa rivale ne rende visite à l’amant commun

La présidente du tribunal est restée inflexible rappelant les SMS menaçants reçus par la victime depuis trois mois, et le message «Alors, ça chauffe?» envoyé peu après les départs de feu.

La défense n’est pas parvenue à convaincre le tribunal, le juge pointant la détermination de la Toulousaine jalouse qui est restée sur les lieux, s’assurant que le feu avait bien pris avant de repartir. Elle a été condamnée à 36 mois de prison dont 18 avec sursis et mise à l’épreuve, des interdictions de contact avec les victimes et de paraître en Tarn-et-Garonne, ainsi qu’une obligation d’indemnisation des victimes. La prévenue et son conseil n’ont pas encore pris la décision de faire appel ou non.