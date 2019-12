Entre 615.000 et 1,8 million de manifestants à travers la France pour cette grève du 17 décembre

Entre 615.000 et 1,8 million de manifestants ont battu le pavé mardi à travers la France pour cette grève du 17 décembre, selon les décomptes respectifs du ministère de l'Intérieur et de la CGT.

En France, 615.000 manifestants ont défilé ce mardi 17 décembre, dont 76.000 à Paris, a annoncé le ministère de l'Intérieur. Selon la CGT, le nombre est pourtant plus élevé, de 1,8 million de grévistes dans tout l'Hexagone.

«C'est un franc succès: il y a plus de manifestants, plus de manifestations, plus de grévistes», a affirmé le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez, en tête du cortège parisien.

À Paris et dans d'autres villes

Le ministère de l'Intérieur évoque le chiffre de 76.000 pour la capitale, tandis que le comptage Occurence et la CGT font état de 72.500 et 350.000 manifestants.

Le décompte provisoire de l'AFP réalisé à partir des chiffres communiqués par la police ou les préfectures a constaté la présence de plus de 435.000 personnes manifestant mardi contre la réforme des retraites dans plus de 110 villes hors Paris.

Les principaux cortèges ont sans surprise défilé dans les plus grandes villes. Ils étaient 20.000 à Marseille, 17.000 à Lyon et Toulouse, 14.000 à Nantes, 13.000 Bordeaux, 11.000 à Lille, 10.500 à Caen et Montpellier, 10.000 à Brest, Rennes et Rouen.

Des milliers de personnes ont également marché dans les rues de Grenoble (9.000), Amiens (8.200), Clermont-Ferrand (7.800), Tours (7.800), Pau (7.100), Limoges (6.800), Bayonne (6.700), Perpignan (6.500) et Angers (6.000).

Détails à suivre