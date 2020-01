Retraites: Macron pense que le mot «universel» ne veut pas dire que «c'est le même pour tout le monde» - vidéo

Lors de son déplacement à Pau, mardi 14 janvier, le Président de la République s'est exprimé sur le projet de réforme des retraites. Selon lui, le but du gouvernement est de «projeter tout le monde vers un système plus simple, plus juste et universel».

«Universel, cela ne veut pas dire le même pour tout le monde, mais cela veut dire qu'on sort d'une société de statuts», a précisé Emmanuel Macron.

Pourtant, selon le Larousse, universel signifie «Qui embrasse la totalité des êtres et des choses» et «Qui s’applique à tous les cas».

Il estime que les 42 systèmes nourrissaient l'«injustice» et suscitaient «la défiance» et que le système universel sera plus juste, notamment pour les salariés aux carrières hachées ou longues.

«Comment expliquer que quand vous alliez conduire le bus, qu'on a vu tout à l'heure, à hydrogène de la ville (de Pau), vous alliez partir à 62 ans» alors qu'avec «un bus à peu près comparable, à la Régie autonome des transports parisiens (RATP), vous alliez partir cinq à dix ans plus tôt?»

Réforme des retraites: pour Emmanuel Macron, "universel ne veut pas dire que c'est le même pour tout le monde" pic.twitter.com/VVqINpN5XJ — BFMTV (@BFMTV) January 14, 2020

​Notant que «l'inquiétude est légitime parce qu'on n'aime jamais le changement», Emmanuel Macron a affirmé que le gouvernement devait «bien évidemment continuer d'expliquer, de clarifier et aussi de discuter parce qu'il faut toujours discuter».

Les grévistes restent déterminés

Depuis le début du mois de décembre dernier, les Français sont confrontés à des grèves et à des blocages

Le gouvernement a fait un pas ce week-end en direction des syndicats CFDT et Unsa, qui réclamaient le retrait de la mise en place d'un âge pivot à court terme du projet de réforme des retraites. Mais il l'a assorti de l'obligation pour les partenaires sociaux de trouver des solutions alternatives pour équilibrer le régime financièrement. La future conférence de financement devra rendre ses propositions d'ici fin avril.