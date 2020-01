Dans son rapport annuel publié à la veille du Forum économique de Davos, l’ONG Oxfam passe en revue les inégalités entre les Français les plus riches et les plus pauvres.

Le fossé entre les riches et les pauvres ne cesse de se creuser dans le monde, et la France ne fait pas exception. Dans son rapport annuel sur les inégalités, l’ONG Oxfam constate que sept milliardaires français possèdent plus que les 30% les plus pauvres.

À l’échelle mondiale, la fortune du 1% des personnes les plus riches «correspond à plus du double des richesses cumulées» des 6,9 milliards les moins riches, soit 92% de la population de la Terre. Dans le même temps, en France, les 10% les plus riches concentrent la moitié des richesses du pays.

Dans un communiqué, la porte-parole d’Oxfam France, Pauline Leclère, souligne que «les inégalités indécentes sont au cœur de fractures et de conflits sociaux partout dans le monde»:

«Elles ne sont pas une fatalité [mais, ndlr] le résultat de politiques [...] qui réduisent la participation des plus riches à l’effort de solidarité par l’impôt, et fragilisent le financement des services publics», explique-t-elle.

Les femmes «en première ligne»

Toujours d’après Mme Leclère, les femmes sont plus touchées per les inégalités «à cause d’un système économique qui les discrimine et les cantonne dans les métiers les plus précaires et les moins rémunérés».

Selon les évaluations d’Oxfam, 42% des femmes dans le monde ne peuvent avoir un travail rémunéré «en raison d’une charge trop importante du travail de soin qu’on leur fait porter dans le cadre privé/familial», contre seulement 6% des hommes.