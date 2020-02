Ce quartier parisien classé comme l’un des plus cools d’Europe, par le Guardian

Un classement des quartiers européens «les plus cools», a été établi par le Guardian, qui place en tête Järntorget à Göteborg (Suède). Le quartier parisien de Charonne, situé dans le 20e arrondissement, occupe la dixième place en raison de son ambiance particulière.

Le quotidien britannique a mis en valeur la position géographique de la place de la Réunion dans le quartier de Charonne, qui se niche «à l’écart des foules». Ressemblant à «un petit village typique peu connu des touristes», Charonne est «un quartier populaire, un lieu multiculturel où familles, artistes et musiciens se côtoient».

Les jeudis et dimanches matin, le quartier s’anime: la place de la Réunion est envahie de gens qui emplissent l’espace entre les étals des bouchers, fromagers, poissonniers et vendeurs de fruits et légumes.

Un restaurant situé au coin de la rue de la Réunion a été évoqué pour son ambiance de centre communautaire, lorsque les mères accompagnant leurs enfants à l’école et les retraités sirotent leur café du jour tout en lisant des journaux et les livres prêtés par le bistrot, laissent la place à une foule arrivant après minuit en quête de boissons alcoolisées.

Parmi les autres quartiers remarqués par le quotidien britannique figurent le quartier universitaire de Bruxelles et El Cabanyal à Valence, respectivement placés à la deuxième et à la troisième places. Berlin, Porto, Prague, Rome, Varsovie et Belgrade font partie de la liste des villes aux quartiers «les plus cools».