PSG-Dortmund: malgré le coronavirus et le huis clos, les ultras parisiens donnent de la voix

«Nous avons besoin du peuple parisien: ultras, supporters et amoureux du PSG, nous appelons à une mobilisation sans précédent.»

Le Collectif Ultras Paris (CUP) a annoncé la bonne nouvelle dans un communiqué. Malgré le huis clos prononcé par la Préfecture de police de Paris en raison du coronavirus, les supporters pourront se réunir aux abords du Parc des Princes pour suivre ce mercredi 11 mars le huitième de final retour de Ligue des champions entre le Paris Saint-Germain et le Borussia Dortmund. L’enjeu est de taille pour les Parisiens défaits 2-1 lors du match aller au Signal Iduna Park. Le PSG devra batailler pour retourner la situation à domicile, mais ils pourront compter sur leurs supporters présents… à l’extérieur du stade.

«Leur décision de huis clos ne sera en rien une barrière pour notre détermination à pousser notre équipe à la qualification. Faisons trembler les murs et les travées de notre antre qui sera tristement vide. De l'extérieur nous jouerons notre rôle de 12e homme», écrit le CUP dans un communiqué.

​ Les supporters du PSG font preuve d’ingéniosité

Le Collectif Ultra Paris, bien décidé à encourager son équipe, a demandé et obtenu une dérogation de la Préfecture de police de Paris afin de manifester son soutien. Pour l’obtenir, les supporters ont fait preuve d’ingéniosité. Et pour cause, avec 1.784 cas de contamination et 33 morts, selon un bilan établi au 11 mars, la France a pris une série de mesures pour tenter d’endiguer la propagation du virus, dont l’interdiction de rassemblements de plus de 1.000 personnes jusqu’au 15 avril. Néanmoins, petite subtilité, les manifestations n’entrent pas dans le cadre des interdictions.

© Sputnik . Bruno Marty 1/8 de final retour de la Ligue des champions au Parc des Princes à huis clos

L’épidémie de coronavirus fait trembler le monde du sport

Depuis le début de l’épidémie de coronavirus, le monde du football multiplie les matchs à huis clos pour protéger l’intégrité des joueurs. Les 28e et 29e journées du championnat d’Espagne se joueront à huis clos. Particulièrement touchée par le coronavirus, la Serie A, championnat italien, est suspendue jusqu’au 3 avril. Les autres disciplines ne sont pas en reste. Le match de rugby du tournoi des VI nations France-Irlande est reporté, le Grand Prix de Formule 1 d’Australie se déroulera à huis clos, le tournoi de tennis américain d’Indian Wells, auquel participent notamment Rafael Nadal et Novak Djokovic, a également été annulé.