Derniers instants avant la fermeture des bars, cafés et restaurants à Paris en raison du coronavirus

La France, qui se classe parmi les pays européens les plus touchés par la maladie, tout comme l’Italie et l’Espagne, a annoncé samedi 14 mars l'application des mesures drastiques anti-coronavirus. Le Premier ministre a notamment prévu les limitations de déplacements et la fermeture dès minuit de tous les «lieux recevant du public non indispensables à la vie du pays», tels que restaurants, bars, discothèques, cinémas.

Suivez l'évolution de la situation aux alentours de la place de la Bastille à quelques instants de la fermeture complète des restaurants et bars.

Les commerces sont aussi touchés, à l'exception des magasins alimentaires, pharmacies, banques, bureau de tabac ou encore stations-essence, a précisé Édouard Philippe.