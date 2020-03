Coronavirus: jusqu’à 500.000 morts en France selon le pire des scénarios

408.000 morts: tel fût le bilan de la grippe espagnole qui sévit en France en 1918-1919. Est-ce que la pandémie de Covid-19 pourrait entraîner des pertes humaines comparables dans l’Hexagone? Le conseil scientifique nommé par l’Élysée n’écarte pas absolument une telle possibilité, relate Le Monde.

Le quotidien a pris connaissance des modélisations confidentielles dressées par ce groupe de six experts. Selon le pire des scénarios, l’épidémie de Covid-19 pourrait faire entre 300.000 et 500.000 morts en France, en l’absence de toute mesure de prévention ou d’endiguement et à condition d’une transmissibilité la plus élevée possible.

Dans ce cas de figure, entre 30.000 et 100.000 lits en soins intensifs seraient nécessaires pour accueillir les patients au pic de l’épidémie, estime l’auteur de la modélisation, Neil Ferguson, épidémiologiste à l’Imperial College de Londres.

L’Élysée relativise

Invité à réagir à ces chiffres, l’Élysée a confirmé que différentes modélisations avaient été présentées à Emmanuel Macron par le conseil, mais qu’il n’existait pas de consensus parmi ses membres.

«On ne peut donc pas considérer qu’une étude fournie par l’un de ses membres reflète l’avis du conseil scientifique dans son ensemble», explique-t-on à l’Élysée.

Dans le même temps, le quotidien rappelle que le nombre de cas de Covid-19 «double maintenant toutes les 72 heures» et qu’environ trois cents personnes sont déjà hospitalisées en réanimation.

«Dans les régions où le virus est le plus présent, les services de réanimation font depuis quelques jours face à un afflux de patients graves, et redoutent de ne plus pouvoir faire face si le rythme de l’épidémie ne ralentit pas», souligne Le Monde.