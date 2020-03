Les hommages à Patrick Devedjian, mort du Covid-19, se multiplient

Adieu Patrick Devedjian.

Serviteur de la France et de son territoire des Hauts-de-Seine.

Quand la culture et le franc-parler font alliance pour servir son pays🇫🇷

Condoléances à sa famille et à ceux qui l’ont aimé. Pensées pour tous ceux qui perdent un proche à cause de l’épidémie https://t.co/Gp40jaMp82