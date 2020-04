Sans pantalon ni attestation, un drôle de joggeur arrêté aux Sables-d'Olonne

Alors que des policiers patrouillaient en voiture le 1er avril aux Sables-d'Olonne, ils ont remarqué un homme dans une tenue peu ordinaire. Comme le relate Ouest-France, il s’agissait d’un joggeur de 49 ans ne portant qu’un t-shirt et rien d’autre.

À moitié nu, il a pourtant accepté de revêtir une «tenue plus décente».

Bien que les sentiers forestiers du bord de mer, à Cayola, soient désormais interdits par arrêté préfectoral, l’homme n'avait pas renseigné de motif de sortie. Sa déclaration de déplacement était non datée, non horodatée et non remplie, précise le quotidien.

Comme les policiers l’ont indiqué au quotidien régional, le contrevenant est désormais «susceptible d’être poursuivi pour exhibition sexuelle».

À domicile au moins jusqu'au 15 avril

Les Français doivent rester chez eux encore au moins jusqu'au 15 avril.

«Les mêmes règles que celles actuellement en vigueur continueront à s'appliquer; cette période pourra être prolongée si la situation sanitaire l'exige», a détaillé Édouard Philippe.

Les règles prévoient un minimum de déplacements et d’être toujours muni de son attestation dérogatoire.