«Suicide collectif»: le chef du Conseil scientifique met en garde contre la violation du confinement

Ceux qui ne respectent pas les mesures de confinement pratiquent une forme de «suicide collectif», estime Jean-François Delfraissy, immunologiste à la tête du Conseil scientifique sur le Covid-19.

«Quand je voyais ce weekend à Paris, avec ce beau temps, qu’il y avait une sortie importante dans certains endroits, j’appelle ça une forme de suicide collectif, à la fois pour ceux qui sortaient et pour les autres», a déclaré le médecin sur l’antenne de BFM TV.

Le bilan approche les 9.000 morts

Pour lui, l’isolation imposée à la population française devrait se poursuivre au moins jusqu'au mois de mai. M.Delfraissy prévoit également «encore deux ou trois semaines très difficiles pour le système de soin» vu l’afflux inédit de malades, soulignant cependant que «les premiers éléments semblent montrer qu'il y a un ralentissement des formes graves» du Covid-19.

Selon le dernier bilan en date du 6 avril, l'épidémie de coronavirus a fait 8.911 morts depuis début mars en France: 6.494 patients ont succombé au coronavirus à l’hôpital et 2.417 dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad).

Lundi 6 mars, le pays a connu sa journée la plus meurtrière avec 833 morts dont 605 en milieu hospitalier. Néanmoins, le nombre de patients en réanimation dans un état grave a enregistré son niveau le plus bas depuis le 17 mars, avec 94 patients de plus, selon le ministère de la Santé.