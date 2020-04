Covid-19: Nicole Belloubet auditionnée par la mission d'information de l'Assemblée nationale

Nouvelle audition de la mission d'information composée de 31 membres et assurant le contrôle des mesures prises afin d'enrayer l'épidémie de Covid-19: les personnalités politiques issues de tous les bords vont interroger cette fois la garde des Sceaux, Nicole Belloubet.

Jeudi 8 avril, le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, sera auditionné également.

Le coup d'envoi de la mission a été donné le 1er avril par les auditions d’Édouard Philippe et d'Olivier Véran sur le manque de médicaments et de masques de protection, de tests, de moyens pour les hôpitaux, ainsi que sur les mesures économiques et sociales.