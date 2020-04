Faisant fi du confinement, il organise une soirée avec des amis et meurt en chutant du balcon

Dans la nuit de mardi à mercredi, un homme âgé de 47 ans s’est tué en chutant d’un balcon lors d’une fête avec deux amis à Toulouges dans les Pyrénées-Orientales, relate L’Indépendant.

Deux amis en garde à vue

Au cours de cette soirée pendant laquelle l’alcool semble avoir coulé à flot, l’homme est tombé , pour une raison inconnue, d’un balcon du deuxième étage.

Les secours dépêchés rapidement n’ont pas pu le sauver: l’homme a succombé à ses blessures.

Les gendarmes qui s’étaient rendus sur place ont interpellé et placé en garde à vue les amis de la victime. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes et les circonstances du drame. Une autopsie sera pratiquée à la fin de la semaine.