Plus de 500 nouveaux décès à cause du Covid-19 en France, le bilan des morts passe le seuil des 14.000

Depuis le début de l’épidémie, la France a dénombré 14.393 décès dus au coronavirus, dont 9.253 survenus dans les hôpitaux et 5.140 dans les EHPAD et autres établissements médico-sociaux, indique le bilan du directeur général de la Santé publié ce dimanche 12 avril.

En une journée, la maladie a emporté les vies de 561 personnes, soit 82 de moins que la veille.

31.826 personnes sont hospitalisées, soit 1.688 personnes de plus qu’hier en tenant compte des sorties «qui sont de plus en plus nombreuses». Au total, plus de 27.186 personnes sont sorties guéries de l’hôpital, indique le communiqué.

Dans le même temps, 6.845 patients nécessitent des soins constants de réanimation. Avec 220 entrées en réanimation et 255 sorties en 24 heures, la direction générale de la Santé constate pour le quatrième jour consécutif un solde négatif.

Le nombre total des cas de Covid-19 en France s’élève désormais à 95.403 dont 37.188 ont été confirmés ou jugés possibles par les établissements médico-sociaux.

«Ces données confirment que l’épidémie se poursuit dans notre pays de façon dynamique et continue à frapper durement», souligne la direction générale de la Santé.

Elle salue dans le même temps le fait que les mesures de confinement «produisent leurs premiers effets» et appelle à «rester vigilants car les services hospitaliers et de réanimation prennent en charge de très nombreux patients».