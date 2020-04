Une mini-tornade balaie le Tarn-et-Garonne, les habitants à l'affût – images

Les habitants de Finhan, dans la région de Montauban, ont aperçu une tornade qui accompagnait un orage, rapporte La Dépêche du Midi. Le phénomène est apparu dans le ciel aux environs de 14h, ce lundi 27 avril, alors que les cieux grondaient. Les riverains décrivent au quotidien une «colonne bleue et noire» descendant vers le sol, et se déplaçant rapidement. Certains d’entre eux ont eu le temps d’immortaliser ces instants, en photos et en vidéos.

Autre vue de la #tornade du Tarn & Garonne cet après-midi depuis #Bessens. ®Laureen Pinto pic.twitter.com/RXPXgkvMAw — Météo Pyrénées (@Meteo_Pyrenees) April 27, 2020

Un phénomène printanier

Les experts se demandent s’il s’agit bien d’une tornade ou simplement d’un tuba (entonnoir nuageux ne touchant pas le sol), précise encore La Dépêche du Midi. Ce type de phénomène se produit couramment en cette saison.

«[…] souvent le tuba n'atteint pas tout à fait le sol, quand c'est le cas, les vents atteignent parfois 200km/h et peuvent raser les maisons. C'est un phénomène typique du printemps et des premières chaleurs alors qu'une masse d'air froid circule, une protubérance du nuage descend jusqu'au sol et la forme d'aspiration se crée alors», explique à La Dépêche du Midi Pascal Bourreau, météorologiste pour Météo France à Toulouse.

Aucun dégât n’a été signalé, mais les pompiers ont dû intervenir dans des caves inondées, après l’orage qui a suivi, rapporte France 3 Occitanie.