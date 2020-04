Cette danse d’une jeune fille du Pas-de-Calais devant ses vaches cartonne sur les réseaux sociaux – vidéo

Une jeune fille de Wirwignes, dans le Pas-de-Calais, a fait le buzz sur les réseaux sociaux après avoir publié sur l’application TikTok, la plus téléchargée, une vidéo de six secondes filmée dans une prairie.

Sur la séquence repérée par la Voix du Nord, on la voit de dos, des fleurs dans les cheveux. Face à elle, une douzaine de vaches. Sur une musique latino, la protagoniste, tête baissée et bras le long du corps, en remonte un premier pour former un angle de 90 degrés, avant de se mettre dans la position de la chaise. Les vaches ne réagissent pas. Soudain, elle se redresse brusquement, tend les bras en l’air qu’elle agite comme les pales de rotor (d’un hélicoptère) et fonce vers les vaches. Leur réaction immédiate: les brunes décampent dans la confusion la plus totale.

La vidéo a comptabilisé plus de 31 millions de vues en quelques jours et des milliers de commentaires. Sur Facebook, elle a été visionnée plus de 1,5 million de fois.