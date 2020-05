Christophe Barbier compare la carte du déconfinement avec le vote RN et provoque un tollé

La carte du déconfinement avec ces départements en «vert» et «rouge» en fonction de l'état sanitaire a inspiré Christophe Barbier, ancien directeur de rédaction de L'Express et chroniqueur sur BFM TV, lequel a remarqué une ressemblance avec les votes favorables à Marine Le Pen en 2017.

Le ministre des Solidarités et de la Santé a dévoilé jeudi la carte du déconfinement des départements en vert, orange et rouge pour représenter leur situation face à l’épidémie de Covid-19. Le nord-est de la France est en rouge, le centre et le sud-est en orange, le nord-ouest et le sud-ouest en vert. Christophe Barbier a vu dans cette image une coïncidence avec les votes pro-Marine Le Pen en 2017.

🚨Christophe Barbier ne s’est pas contenté de faire un tweet, il en a parlé ce matin en direct sur BFM :



« Vous vous amuserez chez vous, téléchargez la carte du vote en faveur de Marine Le Pen au 1er tour de la présidentielle 2017 » pic.twitter.com/HA0zTrTcAd — BalanceTonMedia (@BalanceTonMedia) May 1, 2020

«Vous vous amuserez chez vous, téléchargez la carte du vote en faveur de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle de 2017. Vous retrouverez parmi ses meilleurs scores la France en rouge et orange. On vote l'année prochaine sur les départements, on vote l'année suivante pour la présidentielle. Nul doute que ça aura une incidence», a-t-il déclaré dans la matinale de BFM TV ce 1er mai.

L’ex-directeur de rédaction de L'Express a également opposé les deux cartes dans un post Twitter.

Empruntées à La Croix pour l’une et au Parisien pour l’autre, les cartes du vote Le Pen en 2017 et du déconfinement. pic.twitter.com/YFc2yxyYAN — Christophe Barbier (@C_Barbier) May 1, 2020

La twittosphère réagit

«Aucun lien de cause à effet chronologique, bien sûr, mais quel sera l’impact de cette nouvelle crise traversée par ces régions en difficulté sur le vote en 2021 et 2022? Mystère... Sentiment d’être maudits à travers l’Histoire, abandonnés ou peu aidés par l’État pendant les crises, puis confinés plus longtemps que les autres peut-être... Cela aura-t-il des conséquences électorales parmi des citoyens déjà séduits par le vote RN?», a-t-il poursuit.

Cette comparaison a laissé songeur de nombreux internautes. Certains ont pris au sérieux cette comparaison, laissant entendre que cela prouve une relation entre le nombre d’infectés et le taux d’immigration.

Ca marche aussi avec cette carte, y'a de quoi faire dans votre réflexion BFMiste ... Covid19 / RN / Radicalisation ❓ Je vous apporte de la matière, faîtes tourner le sujet 6 jours à l'antenne 📺 pic.twitter.com/iWUCyoCaOJ — Pitt✴Oyable (@PittOyable) May 1, 2020

En tout cas il vient bien de prouver une relation entre le nombre d infectés et la part des immigrés dans ces régions puisque c est celles la même où ceux qui votent RN n en peuvent plus de la cohabitation. — Juste Leblanc (@JusteLe67323835) May 1, 2020

D’autres ont toutefois décidé de plaisanter en faisant d’autres comparaisons.

Empruntées aux magnets Pitch pour l’une, et au Parisien pour l’autre, les cartes de mon frigo et du déconfinement.

Une évidence! pic.twitter.com/qaAy8tmtk2 — AaK (@AaKZt3) May 1, 2020

COOOOOOOOOMME PAR HASARD !!! pic.twitter.com/6pQhr9YVaf — Complots Faciles (@ComplotsFaciles) May 1, 2020