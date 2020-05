Président de le la région Provence-Alpes-Côte d'Azur mais aussi des Régions de France, Renaud Muselier ne mâche pas ses mots face à la grande distribution. Dans un communiqué, il réagit à la polémique déclenchée par une déclaration des Ordres des professions de santé qui se sont offusqués du nombre «sidérant» de masques annoncés à la vente par la grande distribution.

Se disant surpris qu’en période «de pénurie incontestable de masques», la grande distribution annonce «à grand renfort de communication, la mise en vente de centaines de millions» de masques, il a lancé un ultimatum.

«Je donne trois jours à la grande distribution pour prouver qu'elle n'avait pas de stock secret de masques pendant la crise», annonce-t-il.

🔴 La grande distribution a-t-elle stocké des masques alors que les soignants étaient rationnés ?



Les enseignes doivent faire preuve de transparence et transmettre leurs bons de commande et de livraison, sans quoi je déposerai plainte immédiatement ! pic.twitter.com/zEhRlqYDv8 — Renaud Muselier (@RenaudMuselier) May 2, 2020

Si la présence de stocks est avérée, le responsable «déposera immédiatement plainte pour mise en danger de la vie d’autrui et non-assistance à personne en danger». Une demande de justification «complète de l'achat de ces masques, date de commande et surtout date de livraison à l'appui», a été déposée par l'intérmédiaire de Me Régis Rebufat, l'avocat de Renaud Muselier.

Indignation des professionnels de santé

Dans un communiqué commun, les Ordres des professions de santé se sont indignés du nombre «sidérant» de masques annoncés à la vente par la grande distribution tandis que les soignants et les patients ont vécu une grande pénurie.

«Toute guerre a ses profiteurs. C'est malheureusement une loi intangible de nos conflits. Comment s'expliquer que nos soignants n'aient pas pu être dotés de masques quand on annonce à grand renfort de communication tapageuse des chiffres sidérants de masques vendus au public par certains circuits de distribution», ont écrit les professionnels de santé dans un texte intitulé «Les masques tombent».