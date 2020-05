La région de Laurent Wauquiez a dépensé plus de 92.000 euros pour de la publicité sur Facebook lors de l’épidémie

Plus de 92.000 euros ont été dépensés à des fins publicitaires sur Facebook par la région de Laurent Wauquiez, l’Auvergne-Rhône-Alpes, d’après les chiffres disponibles sur le réseau social. Sans les confirmer, l’entourage de l’élu estime avoir voulu communiquer lors de la crise face à «une défaillance de l’État», selon Libération.

Les dépenses de la région Auvergne-Rhône-Alpes pour la publicité sur Facebook ont dépassé les 92.000 euros, selon les chiffres disponibles sur le réseau social. Cette somme a été dépensée en l’espace des trois derniers mois, soit principalement lors du confinement. À titre de comparaison, les régions d’Occitanie et de Nouvelle-Aquitaine ont respectivement accordé à des fins publicitaires sur Facebook 2.700 et 5.700 euros, et le Grand Est 8.000 euros.

«Il fallait qu’on mette le paquet» face à «une défaillance de l’État»

Bien que l’entourage de Laurent Wauquiez n’ait pas confirmé ces chiffres, il a cependant admis avoir voulu communiquer massivement en période de confinement, relate Libération. La même source confirme que c’était «une période où il y avait beaucoup d’attente», et que «l’objectif» était d’informer du mieux possible les personnes concernées, dont notamment les chefs d’entreprise sur la mise en place des dispositifs d’aides et de matériels de protection pour le personnel soignant.

Comme l’a expliqué le vice-président LR du conseil régional Étienne Blanc, son camp «est parti du constat qu’il y allait avoir une défaillance de l’État sur les fournitures, que ce soient les masques, les blouses, les surchaussures, etc.» Et de poursuivre:

«L’État était aussi à la peine pour informer sur les outils de relance de l’économie. On a donc demandé à nos services de faire connaître les dispositifs de soutien à l’économie mis en place par la région. Il fallait qu’on mette le paquet».

«De l’argent gaspillé»

Alors que M.Blanc évoque l’habitude de Laurent Wauquiez d’«être dans l’action» et de faire face aux difficultés, l’opposition pointe sur l’argent «gaspillé», toujours selon Libération.

«Je trouve cela puéril que la région consacre autant d’argent à sa com' en ce moment. D’autant que c’est de l’argent gaspillé: on ne change pas une image politique comme ça. C’est contre-productif et personne n’est dupe.»