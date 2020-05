Canal Saint-Denis: un Algérien qui tente de récupérer le ballon d’une petite fille meurt noyé

Après avoir aperçu un ballon rouge dans le canal Saint-Denis (93), près du Stade de France et du métro Porte de Paris, un sans-papiers algérien, Jamal, a sauté à l’eau sans hésiter, informe Le Courrier de l’Atlas. Le ballon appartenait à une fillette qui se trouvait sur l'autre rive.

Trop loin pour saisir la corde

«À cause du courant, le ballon s’éloignait. Il a été très vite emporté par le courant et s'est retrouvé en plein milieu du canal», raconte un ami présent sur les lieux. Selon un autre témoin, à un moment, Jamal «n'arrivait plus à avancer et il s’est mis à demander de l’aide en agitant ses bras».

Les uns lui ont envoyé une corde, un autre a contacté les pompiers. Il était toutefois «trop loin» pour la saisir, précise l’ami. «Si on avait eu des bouées, on se serait jetés à l'eau», dit-il. Le corps de l’Algérien a finalement disparu.

Un hommage près du canal

Les pompiers sont arrivés «au bout de quinze minutes». Ils l’ont retrouvé dans l’heure, sans réussir à le réanimer.

Jamal vivait en France depuis un an et demi. Il y était arrivé pour rejoindre une partie de sa famille. Marié, il n’avait pas d’enfant. Il avait perdu son travail dans une boîte de nuit à cause de l’épidémie de coronavirus. Sans papiers, l’homme n'avait pas le droit au chômage et s’est rapidement retrouvé à la rue.

«C'était quelqu'un de généreux», «Il voulait juste faire plaisir à cette jeune fille et il est mort pour ça. C'est tellement injuste», disent ses amis.

Un hommage se déroulera ce dimanche vers 21h près du canal Saint-Denis.