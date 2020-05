À bord d’une Renault volée, cinq adolescents percutent un poteau dans le Vaucluse, une jeune fille tuée

Une jeune fille de 17 ans est décédée et une autre a été gravement blessée lors d’un accident de la route qui s’est produit dans la nuit du 29 au 30 mai, dans le Vaucluse. Trois autres adolescents se trouvaient avec elles à bord d’une Renault volée.

Dans la nuit du 29 au 30 mai, un grave accident de la route a eu lieu dans le Vaucluse, selon La Provence.

Cinq adolescents ont volé une Renault Clio et ont heurté un poteau à Valréas.

Les pompiers, qui ont été dépêchés sur le lieu de l’accident, ont constaté «la mort d'un des passagers, une jeune fille mineure». Et de poursuivre qu’«un des passagers gravement blessé a été transporté à l'hôpital d’Orange.»

Il s'agirait également d'une mineure. Une troisième adolescente de 13 ans a été légèrement blessée et a reçu les premiers soins sur le lieu du drame, toujours selon la même source. Les trois étaient assises à l’arrière.

La voiture s’embrase

Une fois que les secours ont extrait les passagers du véhicule, celui-ci s’est embrasé.

Le quatrième passager et le conducteur sont tous les deux âgés de 16 et 18 ans. Ils ont pris la fuite avant même l’arrivée des secours et sont actuellement recherchés. Une enquête est en cours.