Justice pour George Floyd: une action d'hommage devant l'ambassade US à Paris

Après que la première manifestation en mémoire à George Floyd a eu lieu à Bordeaux, la capitale française devient elle aussi le lieu d’un rassemblement. Une action organisée par SOS Racisme est prévue devant la mission diplomatique américaine. Des manifestants ont brandi des pancartes avec «Je ne peux pas respirer», «Nous sommes tous des George Floyd».

Un sentiment mitigé d'indignation et de soutien s'est éveillé dans le monde entier après la mort de l'Afro-Américain de 46 ans, George Floyd, à Minneapolis. Bordeaux a été la première ville française à emboîter le pas des villes américaines. Une action Justice pour Floyd devrait débuter devant le parvis des Droits de l’Homme à 17h00.

Les heurts entre manifestants et forces de police se poursuivent aux États-Unis, notamment à Minneapolis, Atlanta, Portland, Détroit, Los Angeles, Oakland, Houston et New York.

Le 25 mai, George Floyd a été arrêté par la police, qui le soupçonnait d'avoir voulu écouler un faux billet de 20 dollars. Comme le montre la vidéo de l'interpellation, trois policiers ont mis leur genou sur l'homme, mort étouffé.