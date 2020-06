Une grue chute sur une maison de retraite dans l’Ardèche: quatre blessés légers

Une grue de chantier est tombée sur le bâtiment d'une maison de retraite à Annonay, quatre personnes ont reçu des blessures légères, a appris l'AFP auprès de la préfecture et des pompiers.

Quatre personnes ont été légèrement blessées lundi après-midi dans la chute d'une grue de chantier sur une maison de retraite à Annonay, dans le département de l’Ardèche, ont fait savoir la préfecture et les pompiers.

Les faits se sont déroulés peu avant 15h00 sur le site de la maison de retraite protestante Montalivet quand pour une raison encore indéterminée, une grue «d'une dizaine de mètres», qui était installée à côté, s'est affaissée, la flèche de l'engin de construction touchant une salle du bâtiment, ont expliqué à l'AFP les pompiers, confirmant une information du Dauphiné libéré.

Trois résidents et le grutier ont été blessés dans l'accident et médicalisés sur place, a ajouté le centre opérationnel départemental d'incendie et de secours (CODIS) de l'Ardèche dont l'intervention a mobilisé sur place un effectif d'une quarantaine de personnes.

Douze autres résidents de la maison de retraite doivent être relogés d'ici ce soir, précise la préfecture ardéchoise dans un tweet.