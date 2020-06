Castaner qualifié de «ministre du panpan cucul» par Édouard Baer - vidéo

Invité dans l’émission C à Vous, le comédien Édouard Baer a avoué ne pas apprécier la façon du ministre français de l’Intérieur de s’adresser aux Français, qualifiant son approche de «faites attention, panpan cucul».

Sur le plateau de l’émission C à Vous le 3 juin, Édouard Baer, qui a notamment joué le rôle du scribe dans Asterix et Obelix: mission Cléopatre, s’en est pris à la communication de Christophe Castaner qui «nous parle extrêmement mal».

«Je pense que le ministre de l'Intérieur nous parle extrêmement mal. J'en suis convaincu, je pense qu'il parle mal aux gens. On ne dit pas: "attention ça s'ouvre mais attention, il y aura des flics sur les routes! C'est le ministre de l'Intérieur, ce n'est pas le ministre du "faites attention panpan cucul"», a-t-il lancé face aux animateurs, après une discussion sur le déconfinement.

À propos de Christophe Castaner : 💬 « Ce ministre me gêne personnellement beaucoup, et je ne suis pas le seul. »#EdouardBaer dans #CàVous ⬇️ pic.twitter.com/P93XVYcQjD — C à vous (@cavousf5) June 3, 2020

Le comédien a souligné qu’il aime les interventions «quand elles sont claires, quand elles sont techniques, mais je n'aime pas quand on nous fait peur et ce ministre-là me gêne personnellement beaucoup».

Il a encore indiqué ne pas être seul à avoir cette opinion.

Le comédien a affirmé avoir «mieux entendu» les discours d’Édouard Philippe quand ce dernier a fait preuve de transparence et de davantage d’humilité sur sa stratégie.

Édouard Baer s’en était déjà pris à Emmanuel Macron

Sur les ondes de France Inter le 8 mai, le comédien a critiqué la présidence, estimant que cette dernière «infantilisait» le peuple pendant la période de confinement.

«On ne peut pas nous dire à la fois qu’on a le droit de vote et donc qu’on est des adultes et qu’on choisit notre destin et de temps en temps nous taper sur les doigts. Je pense qu’il faut parler aux gens très différemment», a-t-il estimé.