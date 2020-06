Messages racistes de policiers sur Facebook: Castaner saisit la justice.

Après la découverte d'un groupe privé regroupant environ 8.000 membres des forces de l’ordre et comportant des messages racistes sur Facebook, le ministre de l’Intérieur a décidé de saisir la justice, a indiqué à l'AFP son entourage.

«S'ils sont avérés, ces propos inacceptables sont de nature à porter gravement atteinte à l'honneur de la police et de la gendarmerie nationales, dont les hommes et les femmes sont engagés au quotidien pour protéger les Français, y compris contre le racisme et les discriminations. C'est pourquoi le ministre de l'Intérieur a décidé de saisir le procureur de la République», a précisé la même source, après la révélation de ces messages par le site d'information Streetpress.

