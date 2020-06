Le soutien du gouvernement à Darmanin accusé de viol est «absolument insupportable», selon l’avocate de la plaignante

Le soutien public du gouvernement à Gérald Darmanin, accusé de viol, est «insupportable», a estimé, dans une interview sur Franceinfo, l’avocate de la partie plaignante. Ces propos interviennent après que Sibeth Ndiaye et Nicole Belloubet ont exprimé leur soutien et leur confiance au ministre de l'Action et des Comptes publics.