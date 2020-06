Il tente de prendre un TGV en marche et reçoit une décharge de 1.500 Volts

Un jeune homme de 18 ans a été électrisé en tentant de monter dans un Ouigo en marche en gare de Lille-Flandres, rapporte France Bleu Nord qui déplore un geste «à peine croyable».

Une décharge de 1.500 Volts

L’incident s’est produit mardi 17 juin. Selon France Bleu, le jeune est passé au-dessus des barrières et a couru sur le quai pour essayer de monter dans le train Lille-Marseille qui était sur le départ. Les portes étaient verrouillées.

Il s’est cramponné à un wagon et s’est réfugié entre deux voitures à l’extérieur de la rame. Le train a pris de la vitesse, et quelques secondes plus tard le jeune homme a reçu une décharge de 1.500 Volts. Il est parvenu à s’extirper et s’est écroulé en bout de quai.

L’homme a été transporté «dans un état grave» au centre de traitement des brûlés de Lille. L’accident a fait disjoncter le courant dans toute la gare pendant une vingtaine de minutes. Tous les trains ont été arrêtés. Une enquête est en cours. La SNCF a porté plainte.