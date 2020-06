Une fresque contre les violences policières en Seine-Saint-Denis suscite la colère d'un syndicat

INAUGURATION DE LA FRESQUE CONTRE LE RACISME ET LES VIOLENCES POLICIÈRES STAINS✊💡

Fresque en hommage à Adama Traoré et George Floyd réalisé par les artistes stanois du « Collectif Art ».

Sur la Place du Colonel Fabien, le maire Azzédine Taïbi et Assa Traoré



