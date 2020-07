Édouard Philippe a quitté Matignon au sommet de sa popularité

Le désormais ex-Premier ministre a quitté son poste alors que sa cote de popularité était au plus haut et bien supérieure à celle de Macron, indique le baromètre YouGov pour Le HuffPost. Il est également le plus populaire parmi les Premiers ministres depuis 2012 au moment de leur départ de Matignon.

Lorsque sa démission a été annoncée par l’Élysée, vendredi 3 juillet, Édouard Philippe affichait un score de popularité à son apogée, avec 44% d’opinions favorables, selon le baromètre YouGov France pour le HuffPost. Entre mai et juin 2020, l’ancien Premier ministre avait enregistré une hausse historique de 11 points, passant de 31 à 42%.

Par rapport au même sondage le mois précédent, le maire du Havre fraîchement élu a gagné des points dans toutes les franges de l’opinion, sauf la gauche modérée (moins trois points). Il a ainsi enregistré une hausse de neuf points auprès du centre (88% d’opinions favorables), sept points chez les sympathisants de l’extrême droite, cinq auprès de la droite et un point à l’extrême gauche.

La popularité d’Emmanuel Macron est quant à elle restée stable depuis le mois d’avril, oscillant entre 28 et 29%. Pour le mois de juillet, la différence s’élève à 15 points avec son ancien chef du gouvernement, un record, affirme Le HuffPost. Au plus fort de la crise sanitaire, entre mars et avril, la cote du chef de l’État s’est effondrée au profit de celle de son Premier ministre, et cette tendance s’est confirmée lors du déconfinement.

Le Premier ministre sortant le plus populaire

Depuis le premier baromètre YouGov en novembre 2012, Édouard Philippe affiche le score de popularité le plus élevé pour un Premier ministre sur le départ. En effet, avec ses 44% d’avis positifs, il a largement dépassé Bernard Cazeneuve et ses 30% d’opinions favorables au moment de sa démission en 2017.

Son prédécesseur, Manuel Valls, avait quitté son poste en décembre 2016 avec seulement 19%, mais c’est Jean-Marc Ayrault qui tient la palme du Premier ministre le moins populaire avec 14% d’avis favorables lorsqu’il a démissionné en 2014. Depuis le 3 juillet, c’est l’ancien conseiller de Nicolas Sarkozy, Jean Castex, qui est à la tête du gouvernement.