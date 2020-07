Deux bars gays du centre de Paris recouverts de croix gammées – photos

Je condamne avec la plus grande fermeté les inscriptions abjectes taguées sur le @BananaCafeParis et le #Cox. Tout mon soutien aux équipes. Ces messages de haine et l'homophobie n'auront jamais droit de cité à Paris. Je souhaite que les auteurs soient vite identifiés et jugés. https://t.co/HrMSjdiVaz