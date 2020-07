Entre «canular» et soutien fervent, la nomination de Dupond-Moretti déclenche une tempête de réactions

La nomination d’Éric Dupond-Moretti au poste de garde des Sceaux a surpris plusieurs politiques et magistrats, l’un des proches du nouveau ministre ayant même cru à «un canular». Alors que Jordan Bordella pointe un «ignoble naufrage», Jean-Luc Mélenchon s’en félicite et espère que Dupond-Moretti va «rétablir la dignité et l’honneur».