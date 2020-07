Un médecin marseillais alerte sur le redémarrage du coronavirus dans la région

Selon des médecins marseillais, les cas de contamination au Covid-19 dans la région semblent augmenter avec «un doublement du nombre de cas positifs tous les deux jours». Sur BFM TV, la médecin Annie Levy-Mozziconacci a à nouveau appelé à la plus grande vigilance et au respect des gestes barrières.

Au micro de BFM TV, Annie Levy-Mozziconacci, médecin à l’hôpital Nord de Marseille, a alerté sur la situation dans la ville face à l’accélération de l'épidémie de coronavirus.

«Lorsqu'on suit les chiffres publiés, on se rend compte qu'il y a une petite croissance des cas», a révélé l'ex-conseillère municipale et métropolitaine du Parti socialiste.

L'alerte d'un médecin marseillais face au redémarrage du Covid dans la région pic.twitter.com/e08DqkdUl6 — BFMTV (@BFMTV) July 15, 2020

​Comme elle l’a expliqué à la chaîne d’information, l’expérience obtenue lors du confinement avait montré qu’il était «difficile de mettre en place un parcours de soins». C’est pour cette raison qu’elle et ses confrères demandent à l'ARS de Provence-Alpes-Côte d’Azur de «mettre en place les besoins financiers, notamment pour faire de la prévention avec des brigades sanitaires qui pourraient avoir un rôle crucial dans l'espace public et le respect des gestes barrières».

«Nous pensons aussi qu'au niveau de la ville, il pourrait se mettre en place une cellule de crise de coordination. Marseille est un port, Marseille est une station touristique, et on s'aperçoit qu'aucun contrôle ne se fait sur des personnes venant de zones rouges», a-t-elle conclu.

«Un doublement de cas tous les deux jours»

Dans un communiqué rédigé le 13 juillet, un groupe de médecins et de professionnels de santé de Norcovid ont tiré la sonnette d’alarme sur un potentiel risque accru de Covid en demandant une réaction de la part de l’Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur et de la ville de Marseille.

«Alors que sur le territoire national, il est rappelé la prudence et la nécessite des gestes de prévention concernant l’épidémie de Covid, nous sommes inquiets car nous voyons à Marseille que les cas de contamination au Covid semblent augmenter depuis 10 jours avec un doublement du nombre de cas positifs tous les deux jours», ont écrit les signataires, se référant à des données provenant du site de l’IHU et de Santé publique France sans plus de précisions.