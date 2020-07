Des policiers attaqués au cocktail Molotov et avec des tirs de mortier dans le Val-de-Marne - vidéo

À l’instar du reste de la région parisienne, le département du Val-de-Marne a été marqué par des faits de violence et des attaques au mortier sur des policiers lors des nuits du 13 au 14 et du 14 au 15 juillet. Ainsi, une quinzaine d’individus a attaqué au cocktail Molotov et avec des tirs de mortier d’artifice un véhicule de police à Orly.