Jean Castex évince le secrétariat général du Gouvernement

Jean Castex a démis de ses fonctions le secrétaire général du gouvernement, rapporte Le Point de sources concordantes.

Le titulaire de ce poste, souvent qualifié de «Premier ministre bis», était Marc Guillaume. Il occupait ses fonctions depuis 2015 et était déjà présent sous Manuel Valls

Il sera remplacé par Claire Landais, secrétaire générale de la Défense et de la Sécurité nationale.

Un signal de rupture?

Issu de la même promotion à l’ENA que Jean Castex (Victor Hugo, 1991), Marc Guillaume était peu apprécié des membres du gouvernement, selon Le Point. Son éviction après cinq ans pourrait être un signal de rupture.

«C'est un énorme coup de la part de Jean Castex et une vraie rupture. Guillaume était perçu comme une vraie force de résistance. C'est le signe d'une reprise en main pour lever les freins», confie au Point un conseiller du pouvoir.

Le secrétaire général du gouvernement est un haut fonctionnaire, non membre du gouvernement, dont la tâche est essentiellement administrative. Il est chargé d’assurer le bon fonctionnement et la régularité de l’action gouvernementale. Il supervise en particulier les services du Premier ministre et rédige les comptes rendus du Conseil des ministres.