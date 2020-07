Trois régions désormais en rouge, plusieurs en orange: de nouvelles cartes épidémiques dévoilées

Le taux de reproduction du coronavirus connaît une hausse en France par rapport aux niveaux précédemment observés. Selon les données mises en ligne par le ministère de la Santé le 16 juillet, la Bretagne, La Réunion et la région Paca se situent dans le niveau «rouge», six régions sont désormais «en orange».

Les nouvelles cartes des indicateurs de l'épidémie ont été publiées par le ministère de la Santé le 16 juillet. Ainsi, la nouvelle carte du R0, cet indice qui permet de mesurer combien de personnes sont contaminées par un malade, montre deux régions en rouge, la Bretagne à 2,62 et la région Paca à 1,55. La Réunion bascule aussi en rouge avec un indice à 2,26.

D'autres régions, jusqu'à présent en vert, passent en orange. C'est le cas de la région Bourgogne-Franche-Comté à 1,21, mais aussi de la région Auvergne-Rhône-Alpes avec un R0 qui passe à 1,29.

#Coronavirus. Actualisation des indicateurs et notamment du nombre de reproduction effectif (nombre de personnes contaminées par 1 personne atteinte du Covid19) :

la Bretagne, PACA et La Réunion passent en rouge, 6 régions en orange.



​Le R0 est un des indicateurs qui permet d'observer au plus près la vitesse de propagation du SARS-CoV-2. Si le R0 est supérieur à 1, cela veut dire qu’une personne infectée en contamine une autre et que par conséquent l’épidémie ne régresse plus sur le territoire métropolitain. Lorsque l'indicateur dépasse le chiffre 1, cela veut dire que l'épidémie est «active» sur un territoire. Ainsi, avec un taux de 2,6, cela signifie qu’une personne porteuse en contamine 2,6 autres. Donc 10 personnes en contaminent 26.