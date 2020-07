Quatre permis retirés par des gendarmes du Bas-Rhin en quatre heures

Venus pour des deux-roues, des gendarmes du Bas-Rhin ont arrêté dimanche 19 juillet quatre voitures pour excès de vitesse, selon un message publié sur la page Facebook de la gendarmerie.

Les militaires du peloton motorisé de Schwindratzheim, qui se trouvaient dans le secteur de La Petite-Pierre, ont pris des photos souvenirs de leur opération de contrôle. Elles montrent notamment une Lamborghini jaune et une Ferrari rouge:

Les gendarmes ont ainsi procédé à quatre rétentions de permis, toutes pour des conducteurs ayant dépassé de plus de 40 km/h la vitesse autorisée à 80 km/h. Le plus imprudent a été contrôlé à 157 km/h et contraint de laisser le volant.

En mai, les forces de l’ordre avaient constaté une importante hausse des cas d’excès de vitesse en France depuis le début du confinement.