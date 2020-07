«En quinze ans de police route, je n’en ai jamais vu»: il est verbalisé pour une infraction plutôt rare

La voiture d’un homme de 76 ans a coupé la route à une moto qui arrivait en face sur la D 1084 à Saint-Maurice-de-Beynost (Ain). Outre le refus de priorité et les blessures involontaires, les gendarmes ont relevé qu’il conduisait avec des claquettes aux pieds.

«En quinze ans de police route, je n’en ai jamais vu», a dit au Progrès le capitaine Sébastien Rouby, commandant en second de l’Escadron départemental de sécurité routière (EDSR) de l’Ain.

Âgé de 28 ans, le pilote de la moto a été gravement blessé et transporté dans un hôpital lyonnais.

«On ne peut pas conduire pieds nus, en claquettes ou en tongs. C’est pourtant quelque chose qu’on apprend en passant son permis de conduire. Il faut avoir des chaussures fermées ou attachées, sinon le risque est que le pied glisse ou n’accroche pas suffisamment sur les pédales.»

Infraction définie par le Code de la route

Même si l’infraction est rare, elle existe bien. Selon l’article 412-6 du Code de la route, «tout conducteur doit se tenir constamment en état et en position d‘exécuter commodément et sans délai toutes les manœuvres qui lui incombent. Ses possibilités de mouvement et son champ de vision ne doivent pas être réduits par le nombre ou la position des passagers, par les objets transportés ou par l’apposition d’objets non transparents sur les vitres.»