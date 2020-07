Un chauffard rentre chez lui en Uber après avoir renversé trois personnes près de Toulouse

Trois personnes ont été fauchées par un chauffard qui quittait une place de stationnement, à Colomiers, dans la région de Toulouse, rapporte La Dépêche.

Alors qu’ils sortaient d’un restaurant, un jeune homme et son amie ont vu débouler une voiture dans un crissement de pneus. Le chauffeur, qui venait de quitter son stationnement, a perdu le contrôle du véhicule et percuté de plein fouet les deux piétons. Une troisième victime a été touchée, plus légèrement.

Le chauffard ne s’est d’abord pas arrêté, commettant un délit de fuite. Mais il a par la suite abandonné son véhicule, pour rentrer chez lui… en Uber.

Le suspect interpellé

Les forces de l’ordre ont par la suite identifié le véhicule laissé à l’abandon, à un kilomètre des lieux du drame.

Les policiers se sont rendus au domicile du suspect, qu’ils ont interpellé sans difficulté. Le chauffard s’est révélé être sous l’emprise de l’alcool . Il a été placé en garde à vue.

Quant aux victimes, leurs jours ne sont pas en danger. La jeune femme souffre de plusieurs fractures, dont une au bassin. Pour son ami, c’est un traumatisme crânien. Ils ont été transportés au centre hospitalier de Purpan. Le troisième piéton n’a pas été sévèrement atteint.