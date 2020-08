Cannabis, pistolet-mitrailleur et délit de fuite:lourde addition pour un chauffard dans la Loire

Un homme a provoqué un grave accident de la route dans la Loire, avant de commettre un délit de fuite. Les policiers ont retrouvé de la drogue et un pistolet-mitrailleur en perquisitionnant chez lui. Finalement appréhendé, le chauffard a tenté de saisir l’arme d’un agent lors de sa garde à vue.

Un individu à l’origine d’un accident de la route a commis un délit de fuite près de Saint-Étienne, avant de donner du fil à retordre aux policiers lors de sa garde à vue, rapporte Actu17.

Le chauffard d’une vingtaine d’année a d’abord percuté l’arrière d’un véhicule sur une route départementale, lui faisant faire plusieurs tonneaux. Les passagers du véhicule accidenté, un homme de 60 ans et son épouse de 50 ans, ont tous deux été blessés et transportés à l’hôpital. La quinquagénaire a dû être amputée d’un bras. Son mari a été plus légèrement touché.

Drogue et pistolet-mitrailleur

Le responsable de l’accident a pris la fuite avant l’arrivée des secours. Il a pu être appréhendé par la suite, des témoins ayant relevé son numéro de plaque d’immatriculation. Il était déjà connu de la police pour des délits routiers.

Placé en garde à vue, il a tenté de s’emparer de l’arme d’un policier. Trois agents ont finalement pu le maîtriser.

Par ailleurs, une perquisition a eu lieu au domicile du suspect. Les forces de l’ordre y ont retrouvé 600 grammes de résine de cannabis, une somme de 26.000 euros en argent liquide et un pistolet-mitrailleur accompagné de 80 cartouches.

Une information judiciaire devrait être ouverte.