Ils fument à leur fenêtre, des agresseurs homophobes montent et saccagent leur appartement

La police a interpellé le 8 août quatre jeunes à Montpellier pour une agression à caractère homophobe. Deux d’entre eux avaient insulté un couple qui fumait à la fenêtre avant de revenir avec deux autres comparses pour défoncer la porte de l’appartement et le saccager.

Deux jeunes homosexuels ont été agressés samedi 8 août par un groupe d’individus à Montpellier, dans l'Hérault, rapporte France Bleu.

En apercevant le couple qui fumait à la fenêtre de son appartement, deux jeunes ont demandé en vain du shit.

Comprenant qu’ils étaient homosexuels, ils ont commencé à proférer des insultes et des menaces de mort: «On va vous cramer». Lors de l’altercation qui a suivi l’un des agresseurs a été légèrement blessé à la tête.

Ils saccagent l’appartement

Ramenant ensuite deux autres personnes, les malfrats ont brisé les fenêtres à coups de bouteilles de bière avant de défoncer la porte de l'appartement pour le saccager et emporter une console de jeux, une paire de chaussures et une montre Armani. Le jeune couple, quant à lui, s’est réfugié dans la salle de bains avec deux autres amis présents.

La police a interpellé les agresseurs. Il s’agit de trois mineurs et d’un majeur originaires d'Étampes, en région parisienne, déjà connus de la police et venus passer leurs vacances dans l'Hérault. Ils sont poursuivis pour agression homophobe, vols en réunion, dégradations de biens et menaces de mort.